Семак признан тренером года в России по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за Карпина, эксперты – за специалиста из «Зенита»

Лучшим тренером России в 2024 году «Матч Премьер» признал Сергея Семака.

Победа возглавляющему «Зенит» специалисту была присуждена по итогам опроса зрителей и экспертов канала.

Первые проголосовали за работающего в «Ростове » и сборной России Валерия Карпина, а Владислав Радимов и Игорь Шалимов выбрали Семака . В итоге лучшим был объявлен сотрудник «Зенита ».