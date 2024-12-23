  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак признан тренером года в России по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за Карпина, эксперты – за специалиста из «Зенита»
52

Семак признан тренером года в России по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за Карпина, эксперты – за специалиста из «Зенита»

Лучшим тренером России в 2024 году «Матч Премьер» признал Сергея Семака.

Победа возглавляющему «Зенит» специалисту была присуждена по итогам опроса зрителей и экспертов канала.

Первые проголосовали за работающего в «Ростове» и сборной России Валерия Карпина, а Владислав Радимов и Игорь Шалимов выбрали Семака. В итоге лучшим был объявлен сотрудник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Семак
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoРостов
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Карпин — ведущий тренер страны, не уступающий ни Семаку, ни Станковичу, ни Мусаеву. Он жесткий. Если кто-то не выполняет требования, то присаживается на лавку». Стрепетов о работе в сборной
51сегодня, 07:25
Александр Мостовой: «У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз»
30вчера, 09:22
Радимов о Семаке: «Лучший тренер России в 2024 году. «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, сейчас вместе с «Краснодаром» лидирует в РПЛ. Что еще надо?»
3018 декабря, 21:52
Рекомендуем
Главные новости
Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»
5 минут назад
Шнякина не бесят комментарии про его работу: «Пытаюсь ржать и делать из этого контент. Один спрашивает, зачем так быстро и много говорю, другой просит пободрее. У всех своя картина»
1017 минут назад
Боссы «МЮ» не давят на Аморима из-за вывода Рэшфорда из состава. Тренеру позволят самому разобраться
633 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» играет с «Комо», «Фиорентина» уступила «Удинезе»
4658 минут назадLive
Гюлер признан лучшим молодым игроком Ла Лиги в декабре. Хавбек «Реала» обошел Ямаля
1558 минут назад
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
сегодня, 19:00Спецпроект
Лам о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Мы привыкли к демократическому принятию решений, там все иначе. У всех есть право принимать турниры, но важна политическая ситуация»
46сегодня, 18:50
Написавший про уход Черчесова комментатор: «Я просто дал информацию, что юристы изучают контракт. Шансы остаться оценю 50/50. Но в кулуарах есть разговоры, что президент ищет тренера»
34сегодня, 18:26
«Шуток Черчесова про казахский язык не поняли, в южных странах их болезненно воспринимают. Отставка – хороший вариант для него». Черепанов подтвердил уход тренера сборной Казахстана
55сегодня, 18:07
В «Арсенале» боятся, что Сака выбыл до марта из-за травмы бедра (Daily Mail)
25сегодня, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Генич не считает комментаторов «обиженками»: «Как я могу на Карпина обидеться, на Дзюбу? «Ростов» до сих пор не идет на контакт – их же не называют так»
744 минуты назад
«Интер» – «Комо» – 0:0. Онлайн-трансляция. Лаутаро, Тюрам, Мхитарян, Чалханоглу, Серджи Роберто и Белотти играют
958 минут назадLive
«Краснодар» отдал хавбека молодежной сборной России Кучугуру «Уралу» в аренду
7сегодня, 19:33
Попов о Черчесове: «Если он дерзил здесь – и это сходило с рук, потому что его половина журналистов считала королем, то в Казахстане он никто. Как с быдлом общаться с людьми не стоит»
8сегодня, 19:07
Гаджи Гаджиев: «Мы играли не так давно в еврокубках, и что? Порой из 20 матчей выигрывали один. Было стыдно. Мы должны сделать чемпионат, который не будет уступать другим»
9сегодня, 18:59
Сапета о мошенниках: «Удивляюсь, как некоторых разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям»
5сегодня, 18:19
«Бавария» хочет купить Гиттенса летом, Компани и Эберль от него в восторге. Мюнхенцы уже собрали информацию о вингере «Боруссии»
10сегодня, 17:31
Петржела о Дзюбе: «В РПЛ физически слабые защитники, поэтому он еще играет. В еврокубках Артем не забил бы ни одного мяча»
14сегодня, 17:18
Мостовой о тренерской лицензии: «Получу в конце января, скорее всего. Предложений по стажировке или работе пока не было. Планов не строю – как по сегодняшней жизни что-то можно строить?»
13сегодня, 16:47
РФС подписал соглашение с Минобрнауки РФ: «Точек соприкосновения много. Развитие студенческого футбола, научных исследований, улучшение материально-технической базы для футбола в вузах»
3сегодня, 14:54
Рекомендуем