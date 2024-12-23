Семак признан тренером года в России по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за Карпина, эксперты – за специалиста из «Зенита»
Лучшим тренером России в 2024 году «Матч Премьер» признал Сергея Семака.
Победа возглавляющему «Зенит» специалисту была присуждена по итогам опроса зрителей и экспертов канала.
Первые проголосовали за работающего в «Ростове» и сборной России Валерия Карпина, а Владислав Радимов и Игорь Шалимов выбрали Семака. В итоге лучшим был объявлен сотрудник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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