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Глушенков надел розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&amp;G. Хавбек «Зенита» проиграл в UNO Горшкову и выполнял наказание в отпуске на Мальдивах

Максим Глушенков надел розовую кофту и тапочки D&amp;G, проиграв в карты.

25-летний полузащитник «Зенита» находился в отпуске на Мальдивах со своей девушкой Анной Нечаевой.

В ее телеграм-канале появилось видео, на котором Глушенков одет в розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G.

Как сообщает журналист Sport24 Андрей Бабич, хавбек проиграл в карточную игру UNO партнеру по «Зениту» Юрию Горшкову и выполнял наказание.

Скриншот: t.me/vkuslubvitut/1912

Мостовой назвал Глушенкова лучшим хавбеком РПЛ в 2024-м: «Здорово играл на протяжении всего года. Сильнейший однозначно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Анны Нечаевой
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