Глушенков надел розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G. Хавбек «Зенита» проиграл в UNO Горшкову и выполнял наказание в отпуске на Мальдивах
Максим Глушенков надел розовую кофту и тапочки D&G, проиграв в карты.
25-летний полузащитник «Зенита» находился в отпуске на Мальдивах со своей девушкой Анной Нечаевой.
В ее телеграм-канале появилось видео, на котором Глушенков одет в розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G.
Как сообщает журналист Sport24 Андрей Бабич, хавбек проиграл в карточную игру UNO партнеру по «Зениту» Юрию Горшкову и выполнял наказание.
Скриншот: t.me/vkuslubvitut/1912
Мостовой назвал Глушенкова лучшим хавбеком РПЛ в 2024-м: «Здорово играл на протяжении всего года. Сильнейший однозначно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Анны Нечаевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем