Максим Глушенков надел розовую кофту и тапочки D&G, проиграв в карты.

25-летний полузащитник «Зенита » находился в отпуске на Мальдивах со своей девушкой Анной Нечаевой.

В ее телеграм-канале появилось видео, на котором Глушенков одет в розовую кофту, штаны с сеткой и тапочки D&G.

Как сообщает журналист Sport24 Андрей Бабич, хавбек проиграл в карточную игру UNO партнеру по «Зениту» Юрию Горшкову и выполнял наказание.

Скриншот: t.me/vkuslubvitut/1912

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