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  • Тимощук о том, кто в «Зените» может забить со штрафного: «Клаудиньо, Дуглас, Глушенков. Халк здорово исполнял. Помню гол «Спартаку» – вратарь даже руки не успел поднять»
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Тимощук о том, кто в «Зените» может забить со штрафного: «Клаудиньо, Дуглас, Глушенков. Халк здорово исполнял. Помню гол «Спартаку» – вратарь даже руки не успел поднять»

Анатолий Тимощук рассказал, кто в «Зените» способен забить ударом со штрафного.

– В «Зените» последний, кто забивал так в официальном матче, – Мантуан, это было весной 2023 года. Вы, кажется, отвечаете за стандарты.

– Работаем над этим. Не так много назначается штрафных в ворота соперника в той точке, откуда можно ударить по воротам. Против штрафных придумывать разную защиту: ложатся на газон за стенкой, прыгают при ударе.

В чемпионате есть исполнители: Сперцян забивает, Уткин... У нас раньше был Малком, который мог забить со штрафного. Сейчас Клаудиньо старается, Дуглас может исполнить.

Перед матчами мы обязательно работаем над стандартами. Надеюсь, улучшим этот компонент, потому что количество должно перейти в качество.

– Значит, есть кому подхватить эстафету Желудкова, Халка, Малкома?

– Хорошо, что вы вспомнили Халка. Он здорово исполнял штрафные – причем как технически, так на силу.

Мне лично запомнился его гол «Спартаку», когда он ударил в ту точку, где был вратарь. Тот даже руки не успел поднять. Я сам, когда играл, исполнял штрафные, бил с удара – у меня так лучше получалось.

Сейчас еще есть надежда на Максима Глушенкова, который может исполнить любой стандарт. Когда все будут в строю, конкуренция возрастет, и, думаю, увидим такие голы, – сказал тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.

Медведев о «Зените»: «Титул 1984 года можно сравнить с 2007-м. Первое чемпионство как первая любовь – не ржавеет и не забывается»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoДаниил Уткин
logoКлаудиньо
logoХалк
logoМаксим Глушенков
logoМалком
logoДуглас Сантос
logoСпартак
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoАнатолий Тимощук
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