Булыкин о выборах в РФС: «Буду участвовать в следующий цикл. Дюков – хороший президент, сейчас надо быть в одной упряжке и помогать нашему футболу развиваться в сложное время»
«Как я говорил раньше в прессе, Дюков – хороший президент и я не знаю всех нюансов. Но сейчас разобрался и мог бы пойти в кандидаты и поучаствовать уже в этих выборах и даже нашел бы пять субъектов футбола, которые меня бы поддержали, тем более они могут поддерживать сразу двух кандидатов.
Но сейчас в стране и мире такая обстановка, что не время участвовать просто для опыта, а надо быть в одной упряжке и помогать российскому футболу развиваться в сложное время.
В следующий цикл буду готов и буду участвовать по-любому, так как прошел обучение в штаб-квартире УЕФА и полон знаний и желания проявить себя и быть полезным российскому футболу», – сказал экс-игрок «Динамо» и «Локомотива».
Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС на выборах в феврале («РБ Спорт»)
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