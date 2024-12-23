РПЛ единогласно поддержала выдвижение Дюкова на пост главы РФС на выборах в 2025-м. Гафин, Айдамиров и Арутюнянц утверждены кандидатами в исполком
РПЛ поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост главы РФС.
«Общее собрание РПЛ единогласно поддержало выдвижение Александра Дюкова в кандидаты на пост президента РФС на выборах в феврале 2025 года.
Также клубы Мир РПЛ утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона:
– Ахмеда Айдамирова («Ахмат»)
– Арташеса Арутюнянца («Ростов»)
– Дмитрия Гафина («Динамо»)», – говорится в сообщении лиги.
Дюков – действующий президент РФС.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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