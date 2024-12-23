РПЛ единогласно поддержала выдвижение Дюкова на пост главы РФС на выборах в 2025-м. Гафин, Айдамиров и Арутюнянц утверждены кандидатами в исполком

РПЛ поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост главы РФС.

«Общее собрание РПЛ единогласно поддержало выдвижение Александра Дюкова в кандидаты на пост президента РФС на выборах в феврале 2025 года.

Также клубы Мир РПЛ утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона:

– Ахмеда Айдамирова («Ахмат »)

– Арташеса Арутюнянца («Ростов »)

– Дмитрия Гафина («Динамо »)», – говорится в сообщении лиги.

Дюков – действующий президент РФС.