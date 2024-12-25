Газзаев о Дюкове во главе РФС: «Идеальная кандидатура, лучше быть не может. Делает для развития российского футбола все возможное, несмотря на изоляцию»
Ранее появилась информация, что единственным кандидатом на этот пост стал действующий глава РФС Александр Дюков.
«Думаю, что тут двух мнений быть не может. Он делает для развития российского футбола все возможное, несмотря на нынешние условия изоляции. Александр поддерживает уровень нашего чемпионата, кубка и национальной сборной на столь высоком уровне, насколько это вообще возможно.
Мы знаем, что он находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА, проводит очень активную работу. Поэтому Александр – это идеальная кандидатура, лучше него варианта быть не может. Уверен, что все единогласно поддержат его», – заявил бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Дюков возглавляет РФС с 2019 года. Внеочередная конференция РФС, в рамках которой состоятся выборы президента и нового состава исполкома, пройдет 2 февраля 2025 года.
Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»
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