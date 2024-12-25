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Колосков о Дюкове: «Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе. Он настоящая находка»

Вячеслав Колосков описал достижения Александра Дюкова во главе РФС.

«Нет никаких сомнений, что его работа будет оценена как максимально качественная. Развитие футбола под руководством Дюкова очень заметно и объемно. Мы видим, что идет работа по его четкому плану, распланированному до 2030 года, и главное – что она успешно выполняется.

Детско-юношеский футбол, регулярные региональные соревнования, работа среди ветеранов футбола – все это развивается и обеспечено финансово при нем.

Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе под его руководством. Он настоящая находка для нашего футбола», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoВячеслав Колосков
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
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