Колосков о Дюкове: «Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе. Он настоящая находка»

Вячеслав Колосков описал достижения Александра Дюкова во главе РФС.

«Нет никаких сомнений, что его работа будет оценена как максимально качественная. Развитие футбола под руководством Дюкова очень заметно и объемно. Мы видим, что идет работа по его четкому плану, распланированному до 2030 года, и главное – что она успешно выполняется.

Детско-юношеский футбол, регулярные региональные соревнования, работа среди ветеранов футбола – все это развивается и обеспечено финансово при нем.

Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе под его руководством. Он настоящая находка для нашего футбола», – сказал почетный президент РФС .