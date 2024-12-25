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Балаге о «Сити»: «Обновленная цель – финишировать в четверке. Гвардиола планирует подготовить новую команду за 2 года»

Гильем Балаге заявил, что «Ман Сити» нацелен закончить этот сезон АПЛ в топ-4.

На данный момент команда Пепа Гвардиолы с 27 очками занимает 7-е место в Премьер-лиге.

«Некоторые спрашивали, насколько все должно быть плохо, прежде чем «Сити» примет решение по Гвардиоле. Ответ в том, что решение принимать не нужно.

Возможно, если бы это были «Реал», «Барселона» или «Ювентус», давление извне было бы огромным, и был бы выдвинут аргумент, что Гвардиола должен уйти. В «Сити» он выиграл многое, как кто-то может сказать, что он терпит неудачу?

Да, это кризис. Но, учитывая все их проблемы, обновленная цель «Сити» – финишировать в первой четверке. Это сейчас у всех в голове.

Идея состоит в том, чтобы вернуться к своей сути, улучшив оборонительные структуры и восстановив интенсивность, которой они известны.

Гвардиола планирует использовать следующие два года своего контракта, которые, как ожидается, станут его последними в качестве тренера клуба, чтобы подготовить новый «Манчестер Сити», – написал журналист в своей колонке BBC.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
Гильем Балаге
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