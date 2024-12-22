Мерфи о «Сити»: «Пеп согласился бы на 4-е место сейчас. Уникальная ситуация для величайшего тренера поколения – он не спрыгнет с лодки, пока не разберется с этим, думаю»

Дэнни Мерфи высказался о положении Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вчера «горожане» уступили «Астон Вилле» (1:2) в 17-м туре АПЛ. На данный момент команда Гвардиолы занимает 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Я думаю, Гвардиола согласился бы сейчас на 4-е место, если бы ему его предложили. Будет ли он руководить клубом в начале следующего сезона? Хороший вопрос, но подозреваю, что да.

Это уникальная ситуация для величайшего тренера его поколения, и я не думаю, что он захочет спрыгнуть с лодки, пока не разберется с этим», – сказал экс-игрок «Фулхэма» и сборной Англии.

Мерфи о «Сити»: «Стало сюрпризом, насколько они пассивны, не могут справиться с физическими требованиями. Пепу пора последовать примеру Фергюсона и избавиться от парней, которые угасают»