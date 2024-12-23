Гвардиола о «Ман Сити»: «Мы побили все рекорды, но теперь мы на другой стороне. Жизнь бросает вызов, и нужно с ним справиться. Справляюсь как могу»
Пеп Гвардиола назвал кризис «Ман Сити» вызовом.
«Горожане» проиграли 9 из 12 последних матчей во всех турнирах, выиграв лишь один.
«Эта команда так долго была стабильна. Мы побили все рекорды. Теперь мы на другой стороне. Мы должны найти выход.
Иногда все становится сложно, но игроки должны думать так: «Окей, парни, давайте постараемся».
В конце концов, это просто игра. Можно побеждать, проигрывать, оставаться прежним, что-то менять, но это просто игра. Мы справлялись с этим, когда много побеждали. Но теперь мы живем на другой стороне, чего мы не ожидали.
Я не знаю, каким будет результат. Но жизнь бросает вызов, и нужно с ним справиться. Я справляюсь как могу», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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