«Ман Сити» проиграл 9 из 12 последних матчей. Столько же поражений было в 108 играх до этого
«Ман Сити» проиграл за полтора месяца больше раз, чем за полтора года до этого.
Команда Пепа Гвардиолы уступила в 9 из 12 последних игр. Сегодня ее победила «Астон Вилла» (1:2).
Столько же поражений, девять, у «горожан» было в предшествующих 108 матчах.
У «Ман Сити» 9 поражений и 1 победа в 12 последних матчах. Команда пропустила 27 голов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: 433
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