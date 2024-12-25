Палмер позвал бы на рождественский ужин Месси – «лучшего футболиста в истории», Майкла Джордана и музыканта Vybz Kartel, отсидевшего 13 лет по обвинению в убийстве
Коул Палмер хотел бы встретиться с Лионелем Месси и Vybz Kartel.
– Три звезды, с которыми ты хотел бы поужинать на Рождество?
– Лионель Месси, потому что он лучший футболист в истории.
Номер два – Vybz Kartel (ямайский музыкант, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, но освобожденный спустя 13 лет в связи с тем, что действия присяжных были признаны неправомерными, а от повторного рассмотрения дела суд отказался, сославшись на расходы, прошедшее время и ухудшение здоровья Картела – Спортс”).
Номер три – Майкл Джордан, – сказал полузащитник «Челси».
Палмер – чудик в жизни. Не знает Паненку, как пользоваться стиралкой, и часто повторяет, что не тупой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница АПЛ в TikTok
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем