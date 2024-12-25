Коул Палмер хотел бы встретиться с Лионелем Месси и Vybz Kartel.

– Три звезды, с которыми ты хотел бы поужинать на Рождество?

– Лионель Месси , потому что он лучший футболист в истории.

Номер два – Vybz Kartel (ямайский музыкант, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, но освобожденный спустя 13 лет в связи с тем, что действия присяжных были признаны неправомерными, а от повторного рассмотрения дела суд отказался, сославшись на расходы, прошедшее время и ухудшение здоровья Картела – Спортс”).

Номер три – Майкл Джордан, – сказал полузащитник «Челси ».

Палмер – чудик в жизни. Не знает Паненку, как пользоваться стиралкой, и часто повторяет, что не тупой