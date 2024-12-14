Палмер о популярности: «Моя жизнь сильно изменилась. Не могу поиграть с друзьями. Когда идешь в магазин, кажется, что за тобой кто-то наблюдает»
Коул Палмер рассказал об обратной стороне популярности.
«Моя жизнь сильно изменилась.
Я не могу посещать определенные места, когда хочу просто расслабиться. Например, когда просто идешь в магазин за углом, тебе кажется, что за тобой кто-то наблюдает.
Но больше всего я скучаю по возможности играть пять на пять, просто по возможности пойти и сыграть пять на пять с друзьями», – сказал футболист «Челси».
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