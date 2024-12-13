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Палмер подал заявку на регистрацию бренда Cold Palmer в честь своего празднования. Марка может использоваться для продажи напитков, еды, одежды, игрушек и автомобилей (The Sun)

Коул Палмер намерен зарегистрировать торговую марку Cold Palmer.

Форвард «Челси» и сборной Англии получил прозвище, которое буквально переводится как «Холодный Палмер», за созвучность его имени, а также за празднование голов – игрок потирает руки, имитируя дрожь, когда забивает мячи.

По данным The Sun, футболист подал заявку в правительственное бюро интеллектуальной собственности, чтобы зарегистрировать собственный бренд.

Судя по документам, Палмер может использовать его для продажи выпивки и диетических напитков, еды, одежда, игрушек, косметики, лосьонов после бритья и бритвенные лезвий, а также автомобилей.

Заявка нападающего включает видеозапись его празднования. Англичанин позаимствовал эту идею у своего бывшего товарища по академии «Манчестер Сити» Моргана Роджерса, который отпраздновал так один из голов. После этого Палмер сказал приятелю, что повторит празднование, которое теперь ассоциируется именно с ним.

Впервые Коул сделал это в декабре прошлого года во время победы «Челси» (3:2) над «Лутоном».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
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