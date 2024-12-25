«Дзюба превосходит практически всех защитников РПЛ. Он успешно пользуется своим футбольным интеллектом и физическими качествами в 36 лет». Гунько об Артеме

Дмитрий Гунько оценил нынешний уровень Артема Дзюбы.

– Артем Дзюба уже который год ярко себя проявляет в РПЛ. Это говорит о том, что уровень чемпионата России сильно упал, раз 36-летний футболист является лидером команды?

– Очевидно, уровень чемпионата упал. То, что Дзюба ведет за собой команду, говорит о его сильном характере. Мотивация внутри него только растет. Артем не хочет сдаваться, он правильно выбирает команды, в которых проявляет себя. Хотя в том футболе, который показывал «Акрон » до его прихода, мне было сложно представить, как впишется Дзюба. Команда чуть поменяла стиль игры.

В «Акроне» Дзюбу начали использовать, как некий элемент в построении другого футбола. Это заслуга взаимодействия Тедеева и Дзюбы. Артем очень хорошо использует свои качества и превосходит практически всех защитников РПЛ. Им крайне тяжело бороться в штрафной площади. Защитники уровня Родригао , который отпустил Артема в последнем матче, это катастрофа. Дзюба достаточно успешно пользуется своим футбольным интеллектом и физическими качествами в 36 лет, – сказал главный тренер «Урарту ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба в 10 матчах забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь .