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Ротенберг о словах Латышонка про 30 тысяч рублей: «Можно ни копейки за месяц не потратить. Живи на базе, никуда не выходи и питайся там – на матчи тебя возят»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о жизни на 30 тысяч рублей.

– Вратарь футбольного «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц в Санкт-Петербурге. А какая сумма вам нужна в месяц в Питере?

– Это ведь как посмотреть. Вот Артем Дзюба сейчас является футболистом «Акрона». Я думаю, он может тратить и меньше чем 30 тысяч рублей в месяц. Потому что питание у него бесплатное, проживание тоже.

А на что он тратит тогда? Можно не тратить вообще ничего! Если ты – профессиональный футболист или хоккеист. Можно в месяц даже ни копейки не потратить.

Просто живи на базе, никуда не выходи и питайся там, а на матчи тебя возят, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Дональд Дак – не наш кумир. Мы росли на примере Чебурашки. Не нужна нам чужая культура. Международная ситуация пошла на пользу. У нас великая страна»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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