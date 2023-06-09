Агуэро не исключает, что Месси сыграет на ЧМ-2026: «Лео не будет на уровне ЧМ-2022. Но он Месси, может забить со штрафного»
Серхио Агуэро не исключает, что Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.
«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нельзя исключать такую возможность.
Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но он – Месси. Лео может забить гол со штрафного.
Нужно оставить маленькую дверь открытой. Или две», – сказал экс-игрок сборной Аргентины.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
А именно после КОПЫ 2024 ,там у Лео с Аргентиной большие шансы
Всё-таки в 2026 Лео будет 39