Агуэро не исключает, что Месси сыграет на ЧМ-2026: «Лео не будет на уровне ЧМ-2022. Но он Месси, может забить со штрафного»

Теги МЛС Лионель Месси Серхио Агуэро Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Серхио Агуэро не исключает, что Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нельзя исключать такую возможность.

Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но он – Месси. Лео может забить гол со штрафного.

Нужно оставить маленькую дверь открытой. Или две», – сказал экс-игрок сборной Аргентины.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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17 комментариев

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Alexey Dorsh
Будет на штрафные выходить, как Генич?
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BorodachAstrakhan
надеюсь доживём!)
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Итачи Учиха
Зачем он там нужен. Скорости будут только расти. Если он уже сейчас их не выдерживает на уровне плей-офф ЛЧ, то что можно говорить, когда ему будет 39. Лео уже все всем доказал.
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Добрый Ретроград
Ответ BorodachAstrakhan
надеюсь доживём!)
Ввиду последних событий меня терзают смутные сомненья.
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Los Galácticos
Или с пенальти :)
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Игорь Климов
На следующем Чемпионате Мира нужно будет тренеру сделать так, чтобы Лео Месси играл не полные матчи в сборной Аргентины.
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Николай Корягин
К ЧМ-26 введут правило что можно будет выпускать игрока только на исполнение штрафного и менять обратно
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иц а мэн
лучше уйти на пике
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Фанат Лионеля Месси
Лучше уйти на пике
А именно после КОПЫ 2024 ,там у Лео с Аргентиной большие шансы
Всё-таки в 2026 Лео будет 39
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Зе Никитан
Ответ Alexey Dorsh
Будет на штрафные выходить, как Генич?
Именно
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Игорь Пичугин
Ответ Alexey Dorsh
Будет на штрафные выходить, как Генич?
Генич будет говорить, Лео пробил в моём стиле.
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Геннадий Тимченко
Ответ Los Galácticos
Или с пенальти :)
главное его заранее предупредить на какой минуте будет пенальти в пользу Аргентины, чтобы успел выйти... или ставить в первые 15 минут матча👏
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