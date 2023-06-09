Агуэро не исключает, что Месси сыграет на ЧМ-2026: «Лео не будет на уровне ЧМ-2022. Но он Месси, может забить со штрафного»

Серхио Агуэро не исключает, что Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нельзя исключать такую возможность.

Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но он – . Лео может забить гол со штрафного.

Нужно оставить маленькую дверь открытой. Или две», – сказал экс-игрок сборной .

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