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Петржела о Дзюбе: «В РПЛ физически слабые защитники, поэтому он еще играет. В еврокубках Артем не забил бы ни одного мяча»

Властимил Петржела объяснил, почему Артем Дзюба до сих пор играет в Мир РПЛ.

«В РПЛ физически слабые защитники, поэтому Дзюба еще играет в футбол. Артем держится за счет своего роста и габаритов.

Если бы не эти факторы, то он бы давно закончил карьеру, потому что с возрастом Дзюба стал слишком медленным. В еврокубках он бы не забил ни одного мяча», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoВластимил Петржела
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
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