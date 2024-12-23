Петржела о Дзюбе: «В РПЛ физически слабые защитники, поэтому он еще играет. В еврокубках Артем не забил бы ни одного мяча»

Властимил Петржела объяснил, почему Артем Дзюба до сих пор играет в Мир РПЛ.

«В РПЛ физически слабые защитники, поэтому Дзюба еще играет в футбол. Артем держится за счет своего роста и габаритов.

Если бы не эти факторы, то он бы давно закончил карьеру, потому что с возрастом Дзюба стал слишком медленным. В еврокубках он бы не забил ни одного мяча», – сказал бывший главный тренер «Зенита».