Александр Мостовой: «Спартаку» нужен форвард типажа Дзюбы, чтобы выходил со скамейки и брал мощью уставшую оборону, когда игра не складывается»

Александр Мостовой рассказал, кем «Спартаку» следует укрепить атаку.

«Спартаку» нужен нападающий типажа Дзюбы , чтобы выходил со скамейки запасных и брал мощью уставшую оборону соперника, когда игра не складывается.

Угальде — бесспорный первый номер, но у него нет достойного сменщика. Николсон — это не уровень красно-белых. А Жозе приехал в плохой форме и как будто без желания играть», — сказал бывший футболист «Спартака ».