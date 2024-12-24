Александр Мостовой: «Спартаку» нужен форвард типажа Дзюбы, чтобы выходил со скамейки и брал мощью уставшую оборону, когда игра не складывается»
Александр Мостовой рассказал, кем «Спартаку» следует укрепить атаку.
«Спартаку» нужен нападающий типажа Дзюбы, чтобы выходил со скамейки запасных и брал мощью уставшую оборону соперника, когда игра не складывается.
Угальде — бесспорный первый номер, но у него нет достойного сменщика. Николсон — это не уровень красно-белых. А Жозе приехал в плохой форме и как будто без желания играть», — сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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