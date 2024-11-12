Дзюба недополучил почти 120 млн рублей, покинув «Локомотив». Зарплата в «Акроне» – 31,2 млн в год (Иван Карпов)

Артем Дзюба мог заработать на 120 млн рублей больше, оставшись в «Локомотиве».

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что если бы форвард совершил 10 результативных действий в прошлом сезоне, то контракт был бы автоматически продлен на год с зарплатой 120 млн рублей за этот период и бонусом в размере 30 млн.

Нападающий не смог достичь указанной отметки и покинул команду. Он подписал договор с «Акроном » и получает 2,6 млн рублей в месяц (31,2 млн за год).

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)