Николич о том, что не устраивает в игре ЦСКА: «Прессинг, завершение атак. У нас много подходов, которые надо эффективнее использовать»

Марко Николич рассказал, что не устраивает его в игре ЦСКА.

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.

– По оборонительной фазе игры мы в числе лучших, об этом говорят все основные статистические показатели. ЦСКА стал меньше пропускать. Этим, а также организацией и структурой нашей игры, я доволен.

- Чем неудовлетворены?

– Прессинг, завершение атак, те самые последние 20 метров перед чужими воротами. У нас много подходов, которые необходимо гораздо эффективнее использовать, – сказал тренер ЦСКА .