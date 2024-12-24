Николич о том, что не устраивает в игре ЦСКА: «Прессинг, завершение атак. У нас много подходов, которые надо эффективнее использовать»
Марко Николич рассказал, что не устраивает его в игре ЦСКА.
После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.
– По оборонительной фазе игры мы в числе лучших, об этом говорят все основные статистические показатели. ЦСКА стал меньше пропускать. Этим, а также организацией и структурой нашей игры, я доволен.
- Чем неудовлетворены?
– Прессинг, завершение атак, те самые последние 20 метров перед чужими воротами. У нас много подходов, которые необходимо гораздо эффективнее использовать, – сказал тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем