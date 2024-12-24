Денис Глушаков: «ЦСКА играет плохо, нестабильно, непонятно во что, не показывает ничего сверхъестественного. Мы привыкли, что клуб всегда борется за чемпионство»
Денис Глушаков поделился мнением относительно игры ЦСКА.
Команда тренера Марко Николича находится на шестой строчке в таблице Мир РПЛ, набрав 31 балл в 18 матчах.
– Игру ЦСКА вы вообще называли безобразной.
– На каком они месте идут? На шестом. И какой должен быть комментарий?
Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство, а сейчас они шестые. Это плохой результат, давайте смотреть объективно.
Да, может что-то поменяться, после сборов ЦСКА может набрать, приобрести игроков. Все может быть, но на данный момент ЦСКА играет плохо, нестабильно, непонятно во что.
При всем уважении, команда не показывает ничего сверхъестественного. И идет на заслуженном месте, – сказал бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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