Николич о ЦСКА: «Великий клуб, значимый в России и Европе. Горжусь, что работаю здесь. В Сербии говорят, что находиться в очень престижном месте в трудное время – большая гордость»

Марко Николич высказался о том, почему согласился возглавить ЦСКА.

– В начале беседы вернемся чуть назад. Предлагаю вспомнить, какими были ваши ожидания, когда соглашались возглавить ЦСКА. Вы наверняка обсуждали многие вещи в процессе переговоров с руководством клуба, представляли, как здесь все устроено. Спустя полгода работы, интересно узнать, насколько эти ожидания совпали с реальностью?

– Первый же вопрос, и сразу такой интересный (улыбается). Наши переговоры не были долгими и сложными. Напротив, все решилось очень быстро. Со мной были честны и откровенны, и это тоже одна из причин, по которой я дал согласие прийти в ЦСКА. Никто не пытался обмануть, не рассказывал сказки. Мне сразу объяснили, какие трудности существуют. Я попросил немного времени все обдумать, и уже на следующий день вернулся с положительным ответом.

У нас в Сербии есть поговорка, суть которой такова: находиться в очень престижном месте в трудное время – большая гордость. У тебя есть возможность что-то сделать, помочь в преодолении этих сложностей и выйти на новый качественный уровень.

Мне очень нравится работать в ЦСКА. Здесь царит семейная атмосфера, и это не просто слова, поскольку за время работы я познакомился с людьми в клубе, на базе в Ватутинках, на стадионе «Октябрь», так что знаю, о чем говорю. Горжусь, что работаю здесь в должности главного тренера.

ЦСКА – великий клуб, который должен нацеливаться на решение самых высоких задач. Да, уже долгое время не получается выиграть чемпионат (последний раз армейцы брали титул в сезоне-2015/16 – Спортс’‘), но как бы ни было сложно, цели у такого большого клуба не должны меняться. Традиции и историю надо уважать. У ЦСКА огромная армия болельщиков, это значимый клуб в России и в Европе, – сказал главный тренер ЦСКА.