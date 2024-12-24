Аморим о протекающей крыше на «Олд Траффорд»: «Если бы я знал как, решил бы все проблемы «МЮ», даже эту. Момент сложный, но мы найдем ответы»

Рубен Аморим обратил внимание на протекающую крышу на «Олд Траффорд».

В ходе пресс-конференции португалец посмотрел на потолок и в ответ на вопрос журналиста подтвердил, что оттуда капает.

Спустя некоторое время, рассуждая о сложностях, с которыми столкнулась команда, главный тренер отметил: «Если бы я знал [как], я бы решил все проблемы этого клуба, даже эту (показал на потолок – Спортс”).

Я знаю, что буду делать. Мне все понятно. Не стану говорить, что я расслаблен, потому что я по-настоящему расстроен. Момент очень сложный, но мы будем решать проблемы постепенно и найдем ответы».

На «Олд Траффорд» протек потолок в зале для пресс-конференций во время выступления Аморима после 0:3 с «Борнмутом». Вода капала на журналистов

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