На стадионе «МЮ» проблемы с мышами. Инспекторы нашли помет в корпоративных апартаментах и в торгующем едой киоске, рейтинг гигиены снижен с 4 до 2 звезд

На «Олд Траффорд» выявлена проблема с грызунами.

Daily Mail сообщает, что стадион «Манчестер Юнайтед » страдает от нашествия мышей. Инспекторы по вопросам гигиены обнаружили следы жизнедеятельности млекопитающих (помет) в корпоративных апартаментах на первом этаже, а также в киоске, продающем еду фанатам.

В связи с этим рейтинг гигиены питания был снижен с 4 до 2 звезд (из пяти возможных), клубу предписано устранить нарушения.

Подчеркивается, что «МЮ» работает со службами, занимающимися борьбой с вредителями, на протяжении многих лет. Статью об этом Daily Mail публиковал еще в 2015 году, когда мышей обнаруживали даже в офисах. Считается, что специалисты приезжают на стадион 4-5 раз в неделю.