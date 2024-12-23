На стадионе «МЮ» проблемы с мышами. Инспекторы нашли помет в корпоративных апартаментах и в торгующем едой киоске, рейтинг гигиены снижен с 4 до 2 звезд
На «Олд Траффорд» выявлена проблема с грызунами.
Daily Mail сообщает, что стадион «Манчестер Юнайтед» страдает от нашествия мышей. Инспекторы по вопросам гигиены обнаружили следы жизнедеятельности млекопитающих (помет) в корпоративных апартаментах на первом этаже, а также в киоске, продающем еду фанатам.
В связи с этим рейтинг гигиены питания был снижен с 4 до 2 звезд (из пяти возможных), клубу предписано устранить нарушения.
Подчеркивается, что «МЮ» работает со службами, занимающимися борьбой с вредителями, на протяжении многих лет. Статью об этом Daily Mail публиковал еще в 2015 году, когда мышей обнаруживали даже в офисах. Считается, что специалисты приезжают на стадион 4-5 раз в неделю.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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