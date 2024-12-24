Аморим про интервью Рэшфорда: «Это не только его идея, вокруг таких игроков много людей, принимающих решения. Я всегда готов помочь Маркусу, «МЮ» нужен такой талант»
«Ситуация сложная. Я понимаю, что вокруг таких игроков много людей, которые принимают решения, не всегда придуманные именно футболистом.
Я всегда готов помочь Маркусу, как и другим игрокам. Я должен поступать так, как должен.
Это те люди приняли решение дать такое интервью, не только Маркус. Я могу это понять. Как тренер, я сосредоточен на выступлениях футболиста и его тренировках. С остальным мне и клубу лучше разбираться тогда, когда придет время. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы Маркус прибавил, нам нужен такой талантливый парень.
На данный момент я забываю об интервью и смотрю на поле», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Рэшфорд об уходе из «МЮ»: «Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий