Аморим про интервью Рэшфорда: «Это не только его идея, вокруг таких игроков много людей, принимающих решения. Я всегда готов помочь Маркусу, «МЮ» нужен такой талант»

Рубен Аморим прокомментировал высказывания Маркуса Рэшфорда в интервью.

«Ситуация сложная. Я понимаю, что вокруг таких игроков много людей, которые принимают решения, не всегда придуманные именно футболистом.

Я всегда готов помочь Маркусу, как и другим игрокам. Я должен поступать так, как должен.

Это те люди приняли решение дать такое интервью, не только Маркус. Я могу это понять. Как тренер, я сосредоточен на выступлениях футболиста и его тренировках. С остальным мне и клубу лучше разбираться тогда, когда придет время. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы Маркус прибавил, нам нужен такой талантливый парень.

На данный момент я забываю об интервью и смотрю на поле», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.

Рэшфорд об уходе из «МЮ»: «Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу»