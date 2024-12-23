Генич не считает комментаторов «обиженками»: «Как я могу на Карпина обидеться, на Дзюбу? «Ростов» до сих пор не идет на контакт – их же не называют так»
– Ты считаешь себя «обиженкой»?
– Нет.
– И я не считаю. Но люди так считают, ну как можно убедить в обратном?
– Ну ты же обижаешься.
– На кого? Ну как я могу на Карпина обидеться? Я могу на Дзюбу обидеться, что ли? Ну конечно нет! Ну на кого я могу обидеться?
– На тех зрителей, которые недовольны твоей работой.
– Я расстроился из-за истории с «Ростовом», к сожалению, которая с моей стороны давно в прошлом, но они до сих пор обиду держат. Их же никто не называет «обиженками» за то, что они со мной на контакт вообще никак не идут после истории «Спартак» – «Ростов».
– Бомбер?
– Бомбер, очки и так далее. Это был просто эпизод в матче, который я оценил не в пользу «Ростова», не посчитал, что Соболеву надо дать вторую желтую карточку. Все, с тех пор... Ну никто же их «обиженками» не называет, их вся Ростовская область, все болельщики поддерживают: «Генич – гондон», – сказал комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Тимуром Журавелем.
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