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  • Генич не считает комментаторов «обиженками»: «Как я могу на Карпина обидеться, на Дзюбу? «Ростов» до сих пор не идет на контакт – их же не называют так»
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Генич не считает комментаторов «обиженками»: «Как я могу на Карпина обидеться, на Дзюбу? «Ростов» до сих пор не идет на контакт – их же не называют так»

Константин Генич не согласен с тем, что комментаторы – «обиженки».

– Ты считаешь себя «обиженкой»?

– Нет.

– И я не считаю. Но люди так считают, ну как можно убедить в обратном?

– Ну ты же обижаешься.

– На кого? Ну как я могу на Карпина обидеться? Я могу на Дзюбу обидеться, что ли? Ну конечно нет! Ну на кого я могу обидеться?

– На тех зрителей, которые недовольны твоей работой.

– Я расстроился из-за истории с «Ростовом», к сожалению, которая с моей стороны давно в прошлом, но они до сих пор обиду держат. Их же никто не называет «обиженками» за то, что они со мной на контакт вообще никак не идут после истории «Спартак» – «Ростов».

Бомбер?

– Бомбер, очки и так далее. Это был просто эпизод в матче, который я оценил не в пользу «Ростова», не посчитал, что Соболеву надо дать вторую желтую карточку. Все, с тех пор... Ну никто же их «обиженками» не называет, их вся Ростовская область, все болельщики поддерживают: «Генич – гондон», – сказал комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Тимуром Журавелем.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
logoСпартак
logoАлександр Соболев
logoАртем Дзюба
logoТимур Журавель
logoВалерий Карпин
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