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  • Гусев о комментаторах: «Должны иметь антидот к критике. Нужно радоваться, что о «Г» или «Н» вообще говорят. На «Г» много комментаторов, включая меня»
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Гусев о комментаторах: «Должны иметь антидот к критике. Нужно радоваться, что о «Г» или «Н» вообще говорят. На «Г» много комментаторов, включая меня»

Виктор Гусев считает, что комментаторы не должны остро реагировать на критику.

«Я бы уважал работу комментаторов. Это очень сложная работа. Ты и специалист в футболе, и у тебя должно быть хорошее зрение, своя точка зрения. Ты должен быть конферансье, объединять в себе много и много качеств.

Большинству это удается. Пожелал бы ребятам не обращать внимания на критику. Они уже должны были привыкнуть к Интернету. Я пережил переход от писем в редакцию до интернет-критики.

Конечно, критика в сети обширна, потому что от человека ничего не требуется – ни написать письмо от руки, ни положить в конверт, ни отправить. Сейчас просто нажал на какие-то кнопки – все ушло. 

Они должны иметь внутренний антидот к тому, что пишут и говорят. Даже если говорят именитые люди, заслуженные тренеры. Надо спокойно реагировать. Они должны понимать, что вот такая профессия, что нужно это выдерживать и даже относиться с улыбкой.

Принимать это так: «Хорошо, что о нас говорят». Было бы гораздо хуже, если бы о комментаторе «Н» или комментаторе «Г» не говорили. На «Г» вообще много комментаторов, включая меня, и кто-то о комментаторе «Г» говорит не так, как нужно.

Нам нужно радоваться, что о комментаторе «Г» вообще говорят», – заявил комментатор Виктор Гусев

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
телевидение
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoВиктор Гусев
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