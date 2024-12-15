Попов о раздражающих комментаторах: «Шнякин и Нагучев, прямо выпирает из них, что они самые умные. Они не профессиональные игроки и не могут высказываться в манере, что это 100% истина»

Алексей Попов назвал комментаторов, которые раздражают его больше всего.

– Наверное, Шнякин и Нагучев . Прямо выпирает из них то, что они самые умные. Это видно по эмоциям.

Они говорят, как последняя инстанция в мире. Мне это не нравится. Эти люди – не профессиональные футболисты, и они не могут высказываться в манере, что это 100 процентов истина.

– Константин Генич – единственный из комментаторов «Матч ТВ», кто профессионально играл в футбол. Это заметно в его репортажах?

– В какой-то мере, да. Он не такой эмоциональный в оценке действий футболистов. Генич знает, как это происходит на самом деле: тяжело или, наоборот, легко. Он контролирует в этот момент свои реплики.

– Вы бы не хотели стать экспертом и поработать в паре с комментатором на «Матч ТВ»?

– В принципе, я всегда любил развивать футбол. Поэтому в любой стезе готов помогать, если это только на пользу.

– Если вас пригласят на «Матч ТВ», вы готовы рассмотреть это предложение?

– Конечно, рассмотреть все готовы, а дальше видно будет, – сказал бывший защитник «Амкара » и «Рубина» Попов.