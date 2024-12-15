Попов о раздражающих комментаторах: «Шнякин и Нагучев, прямо выпирает из них, что они самые умные. Они не профессиональные игроки и не могут высказываться в манере, что это 100% истина»
– Наверное, Шнякин и Нагучев. Прямо выпирает из них то, что они самые умные. Это видно по эмоциям.
Они говорят, как последняя инстанция в мире. Мне это не нравится. Эти люди – не профессиональные футболисты, и они не могут высказываться в манере, что это 100 процентов истина.
– Константин Генич – единственный из комментаторов «Матч ТВ», кто профессионально играл в футбол. Это заметно в его репортажах?
– В какой-то мере, да. Он не такой эмоциональный в оценке действий футболистов. Генич знает, как это происходит на самом деле: тяжело или, наоборот, легко. Он контролирует в этот момент свои реплики.
– Вы бы не хотели стать экспертом и поработать в паре с комментатором на «Матч ТВ»?
– В принципе, я всегда любил развивать футбол. Поэтому в любой стезе готов помогать, если это только на пользу.
– Если вас пригласят на «Матч ТВ», вы готовы рассмотреть это предложение?
– Конечно, рассмотреть все готовы, а дальше видно будет, – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Попов.
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