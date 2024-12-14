Черчесов о лучших нападающих РПЛ: «Угальде. Из российских – Тюкавин, Дзюба, естественно. Глушенков? Он не нападающий»
Станислав Черчесов назвал лучших нападающих в Мир РПЛ сейчас.
– Лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас?
– Угальде. Из российских – Тюкавин, Дзюба, естественно. Глушенков? Он не нападающий, – сказал тренер сборной Казахстана.
Напомним, форвард «Спартака» Манфред Угальде – лучший бомбардир этого сезона РПЛ, он забил 15 голов в 18 турах.
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