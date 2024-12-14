Станислав Черчесов назвал лучших нападающих в Мир РПЛ сейчас.

– Лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас?

– Угальде. Из российских – Тюкавин , Дзюба , естественно. Глушенков? Он не нападающий, – сказал тренер сборной Казахстана .

Напомним, форвард «Спартака » Манфред Угальде – лучший бомбардир этого сезона РПЛ , он забил 15 голов в 18 турах.