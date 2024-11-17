0:15 – итог Черчесова в Лиге наций. Холанд добил Казахстан хет-триком
Одна картинка.
Чтобы зафиксировать итог провальной осени Казахстана в дивизионе B Лиги наций со Станиславом Черчесовым. Только что получили 0:5 в Норвегии с хет-триком Эрлинга Холанда, у него первый хет-трик с августа, и 1+2 форварда «Лейпцига» Антонио Нусы. Без единого удара в створ (второй раз за турнир, дома с норвежцами было так же).
Мы уже в деталях обсуждали, почему увольнение Черчесову может и не грозить, почему в серии поражений мало неожиданного.
Осталось зафиксировать, как это было.
Сборная Черчесова – естественно, последняя в группе. За неожиданной стартовой ничьей с Норвегией дыра, вылет в Лигу С.
● 0:15 – антирекорд для команд дивизиона B. Да, ни у кого еще не было настолько однозначного провала на этом уровне.
● Казахстан Черчесова еще ни разу не забивал. Эти матчи – все, какие он провел с новой сборной.
● Черчесов проиграл 0:5 впервые с 2020-го. Памятный провал со сборной России в Сербии.
И как к такому относиться казахстанским болельщикам?
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Фото: Gettyimages.ru/Christian Bruna
Не "итог", а "предварительная фаза подготовки перед отбором на ЧМ"!
Что-то мне подсказывает, что казахи рисковать не станут.