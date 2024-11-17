Одна картинка.

Чтобы зафиксировать итог провальной осени Казахстана в дивизионе B Лиги наций со Станиславом Черчесовым. Только что получили 0:5 в Норвегии с хет-триком Эрлинга Холанда, у него первый хет-трик с августа, и 1+2 форварда «Лейпцига» Антонио Нусы. Без единого удара в створ (второй раз за турнир, дома с норвежцами было так же).

Мы уже в деталях обсуждали, почему увольнение Черчесову может и не грозить , почему в серии поражений мало неожиданного .

Осталось зафиксировать, как это было.

Сборная Черчесова – естественно, последняя в группе. За неожиданной стартовой ничьей с Норвегией дыра, вылет в Лигу С.

● 0:15 – антирекорд для команд дивизиона B . Да, ни у кого еще не было настолько однозначного провала на этом уровне.

● Казахстан Черчесова еще ни разу не забивал . Эти матчи – все, какие он провел с новой сборной.

● Черчесов проиграл 0:5 впервые с 2020-го . Памятный провал со сборной России в Сербии.

И как к такому относиться казахстанским болельщикам?

«Его юмор понимают не все, особенно у нас». Что в Казахстане думают о Черчесове

Фото: Gettyimages.ru /Christian Bruna