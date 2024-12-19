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Мантуан о соперниках «Зенита»: «Не только «Краснодар», но и «Динамо», «Локо», «Спартак», ЦСКА. Если будем делать все четко и уверенно, то не будем страдать, как в прошлом году»

Густаво Мантуан высказался о конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

По итогам первой части сезона Мир РПЛ «Зенит» идет 2-м в таблице при равенстве очков с «Краснодаром» – у команд по 39 баллов. «Спартак отстает от лидеров на 2 очка.

– После первой половины сезона вы идете с «Краснодаром» ноздря в ноздрю. Удивили ли тебя «быки» в этом сезоне?

– Нет, они продолжают показывать свой футбол, который демонстрировали еще в прошлом году. Это квалифицированная команда, которая усилилась перед новым сезоном.

«Краснодар» – сложный соперник, и будет для нас таким до самого финала чемпионата. Но не только он, а еще и «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Это те команды, которые будут бороться с нами за золото.

– Почему в прошлом сезоне «Зениту» пришлось тяжело, и конкуренция была до последнего тура?

– Послушайте, поймите, каждый сезон для всех команд – серьезная работа. Тем более для чемпиона, было действительно очень трудно.

Думаю, конкуренты сильно усложнили нам жизнь – мы теряли очки, которые раньше не теряли, из-за недостатка концентрации. Часто пропускали голы в последние минуты матчей, и все заканчивалось ничьей или поражением. Иногда это происходило, так как мы думали, что уже чемпионы. Но прошлый сезон наглядно продемонстрировал, что это не так. Есть другие команды, которые очень сильны.

Мы знаем – будет тяжело, знаем о нашем качестве, о наших игроках. Поэтому, если будем делать все четко и уверенно, мы и наши болельщики не будем так страдать или переживать, как в прошлом году, – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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