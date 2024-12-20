Тошич об РПЛ: «Зенит» сбавил, «Спартак» набрал ход, «Краснодар» хорош. Если сейчас не воспользуются, не знаю, когда такой шанс будет в следующий раз»

Зоран Тошич поделился мнением о промежуточных итогах Мир РПЛ.

«Краснодар» и «Зенит » лидируют, набрав по 39 очков за 18 туров. У «Спартака » 37 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Динамо» и «Локомотива» по 35 баллов.

«Нас ждет интересная чемпионская гонка. Большая часть чемпионата позади, и сейчас каждое очко очень важно. Победит тот, кто будет меньше ошибаться.

«Зенит» как всегда главный претендент, но у «Краснодара » и «Спартака» хорошие шансы, «Локомотив » тоже был неплох, но подустал.

Если сравнивать «Зенит» с позапрошлым сезоном, то видно, что они сбавили. «Краснодар» играет хорошо, а «Спартак» набрал отличный ход.

Если кто-то сейчас не воспользуется таким «Зенитом», не знаю, когда такой шанс будет в следующий раз», – сказал бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич .

Головин – лучший футболист России в 2024-м по итогам голосования «СЭ». Кордоба – 2-й, Глушенков – 3-й, Угальде – 4-й, Батраков – 5-й, Миранчук – 10-й