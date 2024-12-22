Алексей Батраков возглавил рейтинг лучших бьющих молодых полузащитников мира.

Международный центр спортивных исследований (CIES ) представил отчет о лучших игроках различных позиций в возрасте до 21 года.

Батраков признан лучшим среди полузащитников, предпочитающих завершать атаки. В топ-3 рейтинга также вошли Рокас Пукштас из «Хайдука» и Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».

Голкипер «Оренбурга » Богдан Москвичев занял 5-е место в рейтинге вратарей, предпочитающих длинные передачи. В рейтинге лучших атакующих левых защитников 13-е место занял Илья Рожков из «Рубина».

В рейтинг молодых левых вингеров, предпочитающих создавать моменты через обводки, вошли 2 игрока Мир РПЛ – Сергей Пиняев, занявший 7-е место, и Педро, расположившийся на 9-й строчке. Среди игроков той же позиции, предпочитающих создавать и завершать моменты, 18-ю строчку занял Вадим Раков.