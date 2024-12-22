Батраков – лучший в мире среди «бьющих» хавбеков до 21 года по версии CIES. Пиняев и Педро – в топ-10 левых вингеров, создающих моменты дриблингом
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил отчет о лучших игроках различных позиций в возрасте до 21 года.
Батраков признан лучшим среди полузащитников, предпочитающих завершать атаки. В топ-3 рейтинга также вошли Рокас Пукштас из «Хайдука» и Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт».
Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичев занял 5-е место в рейтинге вратарей, предпочитающих длинные передачи. В рейтинге лучших атакующих левых защитников 13-е место занял Илья Рожков из «Рубина».
В рейтинг молодых левых вингеров, предпочитающих создавать моменты через обводки, вошли 2 игрока Мир РПЛ – Сергей Пиняев, занявший 7-е место, и Педро, расположившийся на 9-й строчке. Среди игроков той же позиции, предпочитающих создавать и завершать моменты, 18-ю строчку занял Вадим Раков.
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