Канчельскис о Батракове: «Не нужно мариноваться в РПЛ до 23 лет. Будет предложение из Европы – надо брать первый же билет и улетать»

Андрей Канчельскис посоветовал Алексею Батракову поскорее перейти в европейский клуб.

«Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ . Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать.

Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек «Локо » занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по «гол+пас».