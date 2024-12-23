Канчельскис о Батракове: «Не нужно мариноваться в РПЛ до 23 лет. Будет предложение из Европы – надо брать первый же билет и улетать»
Андрей Канчельскис посоветовал Алексею Батракову поскорее перейти в европейский клуб.
«Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ. Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать.
Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек «Локо» занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по «гол+пас».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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