Корнеев назвал Батракова лучшим хавбеком РПЛ в 2024-м: «Один из немногих, кто делал сумасшедшую разницу на поле и показывал невероятную статистику»

Игорь Корнеев назвал Алексея Батракова лучшим хавбеком в России в 2024 году.

«На мой взгляд, Алексей Батраков – лучший полузащитник в России по итогам 2024 года. Алексей – один из немногих футболистов, кто делал сумасшедшую разницу на футбольном поле на протяжении долгого периода времени и показывал невероятную статистику, забивая голы и отдавая результативные передачи», – сказал бывший спортивный директор «Локомот ива».

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов. 19-летний хавбек «Локо» занимает 2-е место в гонке бомбардиров и по «гол+пас».