Сафонов о 2 сэйвах в серии 11-метровых: «Отбивать пенальти – нормально для вратаря. У каждого свои секреты, но не собираюсь их раскрывать»
Матвей Сафонов высказался после двух сэйвов в серии пенальти.
Вратарь «ПСЖ» отбил два удара с точки в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» (1:1, 4:3 по пен.).
«Я счастлив, не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти – это нормально для вратаря.
Это был трудный матч, временами нам везло. У каждого свои секреты, но я не собираюсь их раскрывать», – сказал Сафонов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
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