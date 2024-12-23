Сафонов о 2 сэйвах в серии 11-метровых: «Отбивать пенальти – нормально для вратаря. У каждого свои секреты, но не собираюсь их раскрывать»

Матвей Сафонов высказался после двух сэйвов в серии пенальти.

Вратарь «ПСЖ » отбил два удара с точки в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом » (1:1, 4:3 по пен.).

«Я счастлив, не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти – это нормально для вратаря.

Это был трудный матч, временами нам везло. У каждого свои секреты, но я не собираюсь их раскрывать», – сказал Сафонов .