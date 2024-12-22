Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Лансом» в Кубке Франции

Матвей Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Лансом».

Парижский клуб сыграет с «Лансом » в гостях в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов начнет матч в стартовом составе – росийский голкипер начнет игру с первых минут впервые после матча с «Баварией» 26 ноября (0:1).

В предыдущем матче с «Монако» (4:2) Сафонов вышел на замену на 22-й минуте после травмы Джанлуиджи Доннаруммы.