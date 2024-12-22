Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Лансом» в Кубке Франции
Матвей Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Лансом».
Парижский клуб сыграет с «Лансом» в гостях в рамках 1/32 финала Кубка Франции.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начнет матч в стартовом составе – росийский голкипер начнет игру с первых минут впервые после матча с «Баварией» 26 ноября (0:1).
В предыдущем матче с «Монако» (4:2) Сафонов вышел на замену на 22-й минуте после травмы Джанлуиджи Доннаруммы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «ПСЖ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем