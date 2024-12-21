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Экс-жена Сафонова о том, почему добивалась психэкспертизы Матвея: «Он придумывает исковые заявления, а его слова расходятся с делами. Предположила, что у него синдром сутяжничества»

Экс-жена Матвея Сафонова высказалась о вратаре и психологической экспертизе.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Анастасия Казачек направила ходатайство после матча Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» (2:4), отметив, что вратарь страдает синдромом внезапного богатства, синдромом сутяжничества и, возможно, также синдромом раздвоения личности.

«Ранее Baza написала, что я просила назначить Сафонову психологическую экспертизу из-за двух забитых голов, но это ложь. Между забитыми голами и моим ходатайством о назначении Сафонову психологической экспертизы нет никакой причинно-следственной связи. Свое ходатайство я заявляла в письменном виде, поэтому ложь корреспондента очевидна.

Причиной моего ходатайства о назначении Сафонову психологической экспертизы являлся тот факт, что он придумывает исковые заявления, чтобы иметь хоть мельчайший повод обратиться в суд. В итоге за 2024 год Сафонов проиграл все семь процессов, но еще три его заявления пока что не рассмотрены в Никулинском суде.

Всего десять потенциальных процессов в 2024 году явились причиной моего предположения, что Сафонов страдает синдромом сутяжничества. А тот факт, что его слова расходятся с его делами, и его проблемы с чувством собственного достоинства привели к мысли о том, что он нуждается в психологической помощи», – сообщила Казачек.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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психология
Р-Спорт
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