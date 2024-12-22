«МЮ» в 4-й раз пропустил 3+ гола в домашней игре АПЛ в этом сезоне. Только у «Саутгемптона» больше – 5
«МЮ» в очередной раз пропустил 3+ гола в домашней игре АПЛ в этом сезоне.
Команда Рубена Аморима разгромно уступила «Борнмуту» со счетом 0:3 на «Олд Траффорд» в 17-м туре.
Этот матч – 4-й для «МЮ» в нынешнем сезоне АПЛ, когда команда пропустила 3 и более мяча на своем поле.
Только у «Саутгемптона», идущего последним, таких игр больше – 5.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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