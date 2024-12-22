«МЮ» в 4-й раз пропустил 3+ гола в домашней игре АПЛ в этом сезоне. Только у «Саутгемптона» больше – 5

«МЮ» в очередной раз пропустил 3+ гола в домашней игре АПЛ в этом сезоне.

Команда Рубена Аморима разгромно уступила «Борнмуту » со счетом 0:3 на «Олд Траффорд » в 17-м туре.

Этот матч – 4-й для «МЮ » в нынешнем сезоне АПЛ , когда команда пропустила 3 и более мяча на своем поле.

Только у «Саутгемптона », идущего последним, таких игр больше – 5.