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«МЮ» в 4-й раз пропустил 3+ гола в домашней игре АПЛ в этом сезоне. Только у «Саутгемптона» больше – 5

«МЮ» в очередной раз пропустил 3+ гола в домашней игре АПЛ в этом сезоне.

Команда Рубена Аморима разгромно уступила «Борнмуту» со счетом 0:3 на «Олд Траффорд» в 17-м туре.

Этот матч – 4-й для «МЮ» в нынешнем сезоне АПЛ, когда команда пропустила 3 и более мяча на своем поле.

Только у «Саутгемптона», идущего последним, таких игр больше – 5.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoМанчестер Юнайтед
logoБорнмут
logoОлд Траффорд
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
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