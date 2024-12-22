«Максименко и Агкацев могли бы заиграть в Серии А. Назвал бы еще Лантратова, однако этот сезон для него не очень складывается». Нигматуллин о российских голкиперах

Руслан Нигматуллин ответил, кто из российских вратарей мог бы заиграть в Серии А.

«На мой взгляд, Максименко из «Спартака » и Агкацев из «Краснодара » могли бы заиграть в итальянской Серии А. Александр и Станислав – это вратари с большим потенциалом, которые очень хорошо себя зарекомендовали в 2024 году.

Назвал бы еще Илью Лантратова из «Локомотива », однако нынешний сезон для него пока не очень складывается», – заявил бывший вратарь «Вероны» и «Салернитаны».