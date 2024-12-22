Руслан Нигматуллин: «В 90-х все команды сотрудничали с «братками», кажется. Пришлось расторгнуть контракт с «КАМАЗом» через КДК, но я пошел в «Спартак» за мечтой»

Руслан Нигматуллин вспомнил обстоятельства ухода из «КАМАЗа» в «Спартак».

– Правда ли, что при уходе из «КАМАЗа» были претензии со стороны местных криминальных структур?

– Мне кажется, что в 90-х все футбольные команды были в сотрудничестве с «братками» (смеется). Как и любая организация, более или менее связанная с финансами.

Да, определенный неприятный разговор был. Но вряд ли я бы назвал это угрозами. Может быть, порешал кто-то. Да, мне пришлось расторгнуть контракт с «КАМАЗом» через КДК из-за невыполнения условия.

Сейчас это выглядит грязновато и неблагодарно. Но я погнался не за большими деньгами. Контракт в «Спартаке» был 5 000 долларов в месяц, не те деньги, ради которых все бросают. Я просто шел за своей мечтой.

Но перед клубом и тренером Валерием Васильевичем Четвериком есть небольшая недосказанность», – заявил бывший вратарь сборной России.