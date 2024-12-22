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  • Нигматуллин о «Вероне»: «Пережил депрессию – в декабре был лучшим спортсменом России, а в январе не играл в средней команде с непонятным тренером. В Италии агентские истории, войны – попал под раздачу»
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Нигматуллин о «Вероне»: «Пережил депрессию – в декабре был лучшим спортсменом России, а в январе не играл в средней команде с непонятным тренером. В Италии агентские истории, войны – попал под раздачу»

Руслан Нигматуллин рассказал о депрессии после перехода в «Верону» в 2002 году.

– Ваш переход из «Локомотива» в «Верону» получился скандальным…

– Я опять на те же грабли наступил, как и перед переходом в «Спартак». Увидев европейскую мечту и желая играть в чемпионате Италии, я ушел из «Локомотива».

– Что помешало заиграть в Италии?

– Для меня большая загадка, что мне помешало заиграть в Италии. У «Вероны» был 37-летний вратарь, команда проиграла 14 матчей подряд. Я вышел один раз, попал в сборную тура и снова сел на скамейку запасных. Честно говоря, мне кажется, что причина нефутбольная.

Итальянская мафия? В Италии агентские истории, войны. Видимо, я попал под раздачу. В то время мне предлагало сотрудничество компания Алессандро Моджи, сына бывшего президента «Ювентуса» Лучано Моджи. Но я отказался подписывать контракт.

В общем, я пережил депрессию в Италии в 2002 году. Представьте, только в декабре я был признан лучшим спортсменом России, а в январе не играл в средней итальянской команде с непонятным тренером. Эта история меня немного надломила. Мне до сих пор время от времени снится, как я возвращаюсь в «Верону» и исправляю ситуацию, – сказал экс-голкипер сборной России.

Руслан Нигматуллин: «В 90-х все команды сотрудничали с «братками», кажется. Пришлось расторгнуть контракт с «КАМАЗом» через КДК, но я пошел в «Спартак» за мечтой»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
психология
агенты
logoЛучано Моджи
logoЮвентус
logoРуслан Нигматуллин
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