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«Васко» хочет подписать Бальбуэну из «Динамо». Переговоры на ранней стадии

Фабиан Бальбуэна может перейти в «Васко да Гама» из Бразилии.

По данным журналиста Жоау Ван Бойсен, переговоры пока находятся в начальной стадии. Защитника московского «Динамо» просит подписать тренер бразильцев Фабио Карилле. 

В этом сезоне Бальбуэна провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил гол и сделал два ассиста.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Жоау Ван Бойсена в X
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Фабио Карилле
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