«Васко» хочет подписать Бальбуэну из «Динамо». Переговоры на ранней стадии

Фабиан Бальбуэна может перейти в «Васко да Гама» из Бразилии.

По данным журналиста Жоау Ван Бойсен, переговоры пока находятся в начальной стадии. Защитника московского «Динамо» просит подписать тренер бразильцев Фабио Карилле.

В этом сезоне Бальбуэна провел 15 матчей за «Динамо » во всех турнирах, забил гол и сделал два ассиста.