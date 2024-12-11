«Динамо» рассмотрит предложения по Бальбуэне, Дасе и Грулеву. Клуб не ведет с ними переговоры о продлении контрактов, рассчитанных до лета

«Динамо» готово продать Фабиана Бальбуэну, Эли Дасу и Вячеслава Грулева.

«В «Динамо » у трех игроков заканчиваются контракты летом 2025 года – Бальбуэны (33 года), Дасы (32) и Грулева (25).

По моим данным, «Динамо » не ведет с ними переговоров о продлении соглашений. Бело-голубые готовы в зимнюю паузу рассматривать предложения от других клубов по этим футболистам.

Как ранее сообщалось, у Грулева есть вариант с «Пари НН», при котором за «Динамо» остается право обратного выкупа, также интерес проявляют «Химки».

Думается, Фаби и Эли надо показать прям роскошный футбол весной, чтобы говорить о продлении. Если зимой не уйдут, понятно», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса » Константин Алексеев.