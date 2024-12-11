«Динамо» рассмотрит предложения по Бальбуэне, Дасе и Грулеву. Клуб не ведет с ними переговоры о продлении контрактов, рассчитанных до лета
«Динамо» готово продать Фабиана Бальбуэну, Эли Дасу и Вячеслава Грулева.
«В «Динамо» у трех игроков заканчиваются контракты летом 2025 года – Бальбуэны (33 года), Дасы (32) и Грулева (25).
По моим данным, «Динамо» не ведет с ними переговоров о продлении соглашений. Бело-голубые готовы в зимнюю паузу рассматривать предложения от других клубов по этим футболистам.
Как ранее сообщалось, у Грулева есть вариант с «Пари НН», при котором за «Динамо» остается право обратного выкупа, также интерес проявляют «Химки».
Думается, Фаби и Эли надо показать прям роскошный футбол весной, чтобы говорить о продлении. Если зимой не уйдут, понятно», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
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