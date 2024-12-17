Тимур Гурцкая: «Динамо» уведомило агентов Дасы, что ему уже было бы неплохо искать команду. Есть вероятность отъезда Чавеса – за него готовы платить хорошие деньги»
– У «Динамо» 12 иностранцев. Для того, чтобы кого-то покупать, нужно кого-то продать. У Дасы и Бальбуэны заканчиваются контракты, осталось по полгода.
В «Динамо» уже уведомили агентов Дасы о том, что ему уже сейчас было бы неплохо искать команду. Бальбуэна доиграет сезон до конца – за большие заслуги перед командой.
– Даса может уйти уже зимой?
– Да.
Скорее всего, «Динамо» будет искать вариант для аренды Гагнидзе. Пока он отказался от всех российских вариантов – их было два или три.
Кроме того, есть вероятность отъезда Чавеса, потому что за него готовы платить хорошие деньги.
– Обратно в Мексику?
– Да, его хотят вернуть за большие деньги обратно.
– «Динамо» готово отпустить Чавеса?
– У Гафина хорошая позиция: если тебе платят деньги и футболист будет счастлив, он его не будет держать.
«Динамо» считает, что не нужно строить препятствия игроку, если он говорит: «Меня купили за 6, вам платят 12. Я приношу деньги, я бы хотел уйти», – сказал агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
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