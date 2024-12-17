Тимур Гурцкая: «Динамо» уведомило агентов Дасы, что ему уже было бы неплохо искать команду. Есть вероятность отъезда Чавеса – за него готовы платить хорошие деньги»

Тимур Гурцкая рассказал о возможных трансферах «Динамо».

– У «Динамо» 12 иностранцев. Для того, чтобы кого-то покупать, нужно кого-то продать. У Дасы и Бальбуэны заканчиваются контракты, осталось по полгода.

В «Динамо » уже уведомили агентов Дасы о том, что ему уже сейчас было бы неплохо искать команду. Бальбуэна доиграет сезон до конца – за большие заслуги перед командой.

– Даса может уйти уже зимой?

– Да.

Скорее всего, «Динамо» будет искать вариант для аренды Гагнидзе. Пока он отказался от всех российских вариантов – их было два или три.

Кроме того, есть вероятность отъезда Чавеса, потому что за него готовы платить хорошие деньги.

– Обратно в Мексику?

– Да, его хотят вернуть за большие деньги обратно.

– «Динамо» готово отпустить Чавеса?

– У Гафина хорошая позиция: если тебе платят деньги и футболист будет счастлив, он его не будет держать.

«Динамо» считает, что не нужно строить препятствия игроку, если он говорит: «Меня купили за 6, вам платят 12. Я приношу деньги, я бы хотел уйти», – сказал агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».