Аморим об отсутствии Рэшфорда: «Мое решение. Хочу, чтобы мои игроки показывали максимум»
Рубен Аморим объяснил отсутствие Маркуса Рэшфорда в заявке.
Форвард «МЮ» пропускает третий матч подряд, не попав в заявку на игру АПЛ с «Борнмутом».
«По Рэшфорду это мое решение, и оно всегда будет моим.
Хочу, чтобы мои игроки показывали максимум, а затем буду пробовать разные комбинации с разными игроками. На этом я сосредоточен», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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