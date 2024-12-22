Аморим об отсутствии Рэшфорда: «Мое решение. Хочу, чтобы мои игроки показывали максимум»

Рубен Аморим объяснил отсутствие Маркуса Рэшфорда в заявке.

Форвард «МЮ» пропускает третий матч подряд, не попав в заявку на игру АПЛ с «Борнмутом».

«По Рэшфорду это мое решение, и оно всегда будет моим.

Хочу, чтобы мои игроки показывали максимум, а затем буду пробовать разные комбинации с разными игроками. На этом я сосредоточен», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».

Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»