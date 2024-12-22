Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 3-й матч подряд
Маркус Рэшфорд снова не включен в заявку «Манчестер Юнайтед».
Форвард пропустит третью игру подряд. Сегодня Рэшфорда нет в составе на игру АПЛ с «Борнмутом».
Ранее Рэшфорд отсутствовал в заявке на «Тоттенхэм» (3:4) в Кубке лиги и на «Ман Сити» (1:2).
Рэшфорд об уходе из «МЮ»: «Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу»
Опубликовано: Sports
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