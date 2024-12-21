Шарп о Рэшфорде: «Нельзя сказать, что тен Хаг и Аморим убивали его уверенность в себе. После 30 голов за сезон Маркус просто перестал забивать. Он недостаточно выкладывается»

Ли Шарп прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся Маркус Рэшфорд.

«Похоже, это начало конца. Если в ближайшие дни не будет примирительного разговора с тренером, Рэшфорд, думаю, захочет уйти.

Маркус остался за бортом манчестерского дерби, а затем сделал свое заявление, и это выглядит так, будто он просто выбросил свои игрушки из коляски и готов уйти.

Сейчас футболисты сильно изменились, изменился и стиль управления командой. Но я уверен, что тренеры перепробовали все, чтобы выжать из Рэшфорда максимум. Возможно, ему говорили: «Вот тебе DVD с сезоном, в котором ты забил 30 голов, посмотри, пойми, насколько ты хорош на самом деле, а потом возвращайся и проверь, сможешь ли ты снова так играть».

Если он не сможет, но при этом будет работать усердно, тренер попробует что-то еще, а потом – еще.

Я понятия не имею, почему началась голевая засуха. Этим вопросом задаются все. Думаю, Эрик тен Хаг задавался, и сейчас задается Рубен Аморим . И каждый болельщик «Манчестер Юнайтед» делает это с прошлого сезона.

Рэшфорд кажется мне славным малым. Нет ощущения, что он какой-то дикий ребенок. Знаю, во время паузы на матчи сборных мы видели его на игре «Нью-Йорка» в НБА, но я не думаю, что он один из тех бунтарей, которые всем создают проблемы. И его выступления в пользу бесплатного питания в школе были великолепны.

Я не знаю, в чем дело, в нехватке уверенности или отсутствии веры в себя, но очевидно, что он не в своей тарелке. Свалить это на Эрика тен Хага нельзя, потому что под его руководством Рэшфорд забил 30 голов за сезон. Нельзя сказать, что Эрик тен Хаг уничтожил его или убил его уверенность в себе. Он забивал в одном сезоне, а в другом вдруг перестал.

Сейчас пришел Аморим и сказал, что команда сильнее с Маркусом, так что я не думаю, что он принизил его значимость или убил его уверенность в себе. Вообще говоря, наоборот. Рэшфорда также пробовали заигрывать на нескольких позициях, «девятки» и «десятки», чтобы помочь развитию его игры, найти для него лучшее место. Эти позиции ему отлично подходят, но просто ничего не вышло.

Так что он получает много игрового времени, но все равно не дает результата. Он не может оправдываться тем, что ему не дают шанса. Мы все знаем, насколько хорошо он может играть, я просто не считаю, что он достаточно выкладывается на поле. Также он не помогает, не подбадривает тех, кто во время игры отдает ему неудачные передачи.

Во всем этом сложно разобраться, потому что только Рэшфорд знает, что творится в его голове», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед ».