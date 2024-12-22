Рэшфорда бросила участница реалити «Остров любви» из-за несерьезности его намерений. Девушка отписалась от форварда «МЮ» в инстаграме и решила вернуться на шоу (The Sun)
Маркуса Рэшфорда бросила девушка из-за несерьезности его намерений.
Вингер «Манчестер Юнайтед» встречался с 25-летней Грейс Джексон, известной по съемкам в реалити-шоу.
По данным The Sun, Грейс поняла, что Маркус относится к ней несерьезно, и у них нет будущего, поэтому решила разорвать отношения. Девушка также отписалась от футболиста в инстаграме.
Джексон приняла решение вернуться на шоу «Остров любви» в новом году, чтобы использоваться участие в реалити для продвижения своей модельной карьеры. Формат шоу подразумевает, что она также сможет найти там нового партнера для построения отношений.
Маркус ранее состоял в длительных отношениях с возлюбленной детства Люсией Лои. Пара рассталась в прошлом году, несмотря на помолвку.
Фото: instagram.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем