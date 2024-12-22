Рэшфорда бросила участница реалити «Остров любви» из-за несерьезности его намерений. Девушка отписалась от форварда «МЮ» в инстаграме и решила вернуться на шоу (The Sun)

Маркуса Рэшфорда бросила девушка из-за несерьезности его намерений.

Вингер «Манчестер Юнайтед» встречался с 25-летней Грейс Джексон, известной по съемкам в реалити-шоу.

По данным The Sun, Грейс поняла, что Маркус относится к ней несерьезно, и у них нет будущего, поэтому решила разорвать отношения. Девушка также отписалась от футболиста в инстаграме.

Джексон приняла решение вернуться на шоу «Остров любви» в новом году, чтобы использоваться участие в реалити для продвижения своей модельной карьеры. Формат шоу подразумевает, что она также сможет найти там нового партнера для построения отношений.

Маркус ранее состоял в длительных отношениях с возлюбленной детства Люсией Лои. Пара рассталась в прошлом году, несмотря на помолвку.

Фото: instagram.com